Ataque terrorista en Australia: un muerto tras ataque con cuchillo en Melbourne

Un persona murió y otras dos sufrieron heridas tras ser apuñaladas por un hombre en el centro de la ciudad australiana de Melbourne.

El atacante chocó su auto contra un centro comercial cercano al parlamento estatal de Victoria, y cuando la policía se acercó a la camioneta en llamas el hombre comenzó a atacar con un cuchillo a las personas que salían de sus trabajos.

Las autoridades han indicado que en el interior del vehículo del atacante fueron halladas cilindros de gas.

Varios testigos grabaron el momento en que dos peatones intervinieron para rodear al hombre armado, incluido uno que usaba un carrito de compras como arma.

El agresor fue abatido y trasladado a un hospital en estado crítico.