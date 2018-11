Gisela Barreto, polémica al hablar de sexo con un vaso con agua

Tras estar desaparecida de la escena pública durante años luego de ser vedette, Gisela Barreto, se enfrentó a la decisión de la mayoría en un programa que tiene en un canal Cristiano cuando celebró el rechazo a la ley del aborto con polémicos dichos. En esta ocasión, volvió a generar polémica después de una insólita comparación para explicar los peligros, que según ella, genera el sexo anal: sostuvo que dicha práctica “te degenera” e hizo una extraña comparación con un vaso lleno de agua.

Barreto tiene un programa online llamado "La fe mueve montañas" donde comenzó su relato: “Volvemos a las relaciones anales. La abertura del vaso está arriba y yo puedo tomar el agua. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena y yo decido que como es mi vaso y me pertenece, quiero que este vaso este dado vuelta”.

La vedette exclamó fervientemente: “Pero cuando el vaso está de cola, la parte de abajo queda para arriba. Si agarro una botella y sirvo el agua en el vaso que está dado vuelta, ¿qué va a ocurrir?, el agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mi. Yo voy a responder es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero”. Y continuó desarrollando su idea: “Esto es lo que les están enseñando a los chicos, que con tu cuerpo haces lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales, pero no señor, no se puede porque te lastimas, y te degeneras”, manifestó Barreto, y sumó: “Lo mismo pasa con el vaso, si sirvo de culete, me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando. Es una falta de respeto”.