Tensión: manifestantes contra el tarifazo intentan cortar la Panamericana

Los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Madygraf, ex Donnelley, realizan una protesta en la colectora de la Ruta Panamericana, en la localidad bonaerense de Garín.

Los manifestantes se ubicaron frente a la fábrica, de Panamericana km 36,700, colectora oeste, para reclamar una "solución a los aumentos de tarifas que golpean a las cooperativas obligándolas a pagar cifras millonarias", según denunciaron.

En el lugar, la Gendarmería Nacional montó un operativo preventivo de seguridad ante la posibilidad de que los manifestantes intentaran un corte de ruta.

"En este momento las empresas de energía exigen pagos mayores al millón de pesos mensual, lo cual significa que cada trabajador debería resignar para ello 7.500 pesos por mes", denunciaron los manifestantes a través de un comunicado.

La cooperativa Madygraf surgió frente al cierre de la ex Donnelley, en 2014.

La entidad preservó los puestos de trabajo e incorporó nuevos trabajadores, al tiempo que mantuvimos el funcionamiento y preservación de la maquinaria.

"Logramos la expropiación de la empresa y pusimos en pie una juegoteca donde van los hijos de las trabajadoras y trabajadores y una Escuela de Oficios donde participan vecinos y vecinas de la zona. Sin embargo las tarifas hacen peligrar lo que hemos conseguido en base a un esfuerzo enorme", afirmaron los responsables de la cooperativa.

Puntualmente, reclamaron al Gobierno bonaerense una "solución urgente" a la suba de tarifas.