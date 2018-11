El Pasaje del Terror en Villa del Parque: los vecinos, hartos de los robos y quemacoches

Los vecinos de Villa del Parque sufren día a día con el Pasaje del Terror: el Pampero es habitual víctima de los robos y los quemacoches.

"Pusimos cámaras y alarma vecinal, pero no dan abasto", se quejó una de los vecinos en declaraciones a Canal 26.

Además, los vecinos denuncian que los ilícitos se cometen a toda hora y quedan registrados por las cámaras que ellos mismos instalaron.

"A una vecina le entraron a robar mientras se estaba duchando", contó otra de las mujeres que viven en esa cuadra.