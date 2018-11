Angelici y D'Onofrio, antes de Superfinal: "Hay que demostrar madurez como argentinos"

En una conferencia de prensa conjunta entre el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, los exponentes máximos de Boca y River, Daniel Angelici y Rodolfo D´Onofrio, y el mandamás de Conmebol, Alejandro Domínguez, los líderes xeneizes y millonario coincidieron en un mensaje de paz de cara al gran duelo.

Angelici expresó: "Es una final no solo esperada por los argentinos, hay interés mundial. Se acreditaron de 25 países del exterior para venir a La Bombonera".

Luego fue el turno de Rodolfo D'Onofrio, de River: "No hay cosa más linda que ser parte de esta final. Llegar demandó mucho esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico; pero también de los hinchas que acompañaron siempre".

"Solo quiero decir que el que está del otro lado es rival, nada más. Un rival que también quiere ganar", amplió el dirigente del Millonario.

Quien también dijo presente en esta cumbre fue Claudio Tapia, el máximo directivo de la AFA: "Felicito a los dos clubes más populares del fútbol argentino porque hicieron un esfuerzo importantísimo".

Tapia hizo un especial énfasis en la paz que tiene que existir entre ambas hinchadas. "Hay que mostrar madurez como argentinos", pidió.

Por su parte, Alejandro Domínguez, lanzó un mensaje de paz de cara a la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, a la que calificó de "histórica", pero aclaró que si bien es la primera vez que se dará este choque no será "la última", porque el fútbol "siempre da revancha".

"Es un momento histórico para la Conmebol después de 154 partidos jugados y solamente a dos de saber quién es el próximo campeón de la Libertadores. Hubo 47 equipos, se hicieron más de 345 goles y ahora hay dos clubes para ver a quién le va a tocar levantar el trofeo", afirmó Domínguez.