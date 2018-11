La Bombonera, sitiada por la Superfinal: drones, cámaras biométricas y 5 mil policías

La superfinal de Copa Libertadores tendrá un operativo de seguridad acorde al evento, que contará con medidas nunca antes vista en un encuentro deportivo.

El operativo se llevará a cabo desde este viernes a noche, de manera parcial, para estar totalmente desplegado el día del encuentro.

El Ministerio de Seguridad informó que habrá drones de la Policía Federal, que estarán trabajando en los tres anillos imaginarios de la cancha: en el aéreo, habrá helicópteros, drones y globos aeroestático con cámaras 360 que grabarán el estadio.

Además, habrá dos anillos terrestres, en el que participarán los canes preparados para detectar armas, bombas y estupefacientes, mientras que también estarán Infantería, Gendarmería y carros hidrantes.

En el anillo final, estará la Policía detectando entradas falsas y a quienes intenten ingresar algo inadecuado.

También habrá cámaras biométricas, que trabajan con pixeles negativos y positivos. La foto de estas cámaras logrará identificar a personas que cometieron un ilícito o tienen pedido de detención.

Habrá 5000 efectivos y se llevará a cabo tanto en Capital como en la Provincia, ya que se intentará controlar los micros que llegan desde el Conurbano.