Desvalijaron la casa de Cacho Castaña en Vicente López

Cacho Castaña, quien se encuentra internado por una afección bronquial, fue víctima de una entradera a su vivienda en Vicente López.

Los malvivientes se llevaron una importante cantidad de joyas y dólares. La hospitalización del artista fue clave para que los delincuentes aprovecharan la circunstancia.

La denuncia fue realizada en la UFI del partido de Vicente López. Según relataron sus vecinos en diálogo con Canal 26, las cámaras no habrían tomado a los delincuentes.

Una de las vecinas, dijo que la casa de Cacho es la más llamativa de la zona y explicó que este tipo de hechos "ocurren frecuentemente".

También comentó que "la policía no se ve" en las calles y que "los impuestos son elevadísimos y la seguridad no se ve".

La mujer reveló que "hay obras en construcción" y que el "contrafrente de uno de los edificios da al fondo de la casa del artista" por lo que puso en duda a la gente que allí trabaja.

"La casa está impecable, no está nada forzado, no es una casa abandonada, siempre se ve movimiento", aseveró.

"Me llama mucho la atención también que la mucama sepa la cifra que se robaron, es sugestivo, yo desconfío de todo el mundo", finalizó.