Video: impactante intento de robo a plena luz del día en Villa Madero

Una mujer de 28 años que llegaba en bicicleta a su trabajo fue víctima de un violento ataque a plena luz del día cuando un hombre bajó de un corsa gris e intentó robarle el celular.

Frente a la circunstancia, la mujer intentó escapar, perdió el equilibrio y casi fue atropellada por otro auto. En ese momento, el delincuente aprovechó y escapó con el teléfono de la joven.

El hecho ocurrió en la calle Rivera cerca de las 9 de la mañana y la secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad. Inicialmente todo indicaba que la mujer había sufrido un intento de secuestro pero finalmente el delincuente apenas terminó robándole su celular.

En tanto, en redes sociales un usuario escribió junto con el video: "Esto le pasó a la novia de mi hermano a las 9hs en Villa Madero sobre Rivera al 800, estaba yendo en bici al trabajo como todos los días y lamentablemente le robaron el celular, difundan por favor".