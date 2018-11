Viví la Superfinal de Libertadores en Alta Definición por TeleCentro

Este sábado, desde las 16 horas, podés disfrutar por TeleCentro la primera Superfinal de Copa Libertadores entre Boca y River con todos los detalles del partido que se juega en La Bombonera.

Será el primer encuentro entre los dos equipos más grandes del fútbol argentino que se miden para saber cuál de los dos será el Libertador de América. Y todas las miradas del mundo, están sobre este hecho histórico que deja al fútbol argentino en lo más alto.

