La irónica respuesta de la Fundación Huésped tras dichos de Gisela Barreto sobre el sexo

Gisela Barreto volvió al centro de la polémica por un editorial sobre los riesgos del sexo anal y su peculiar comparación con un vaso de agua.

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de este tema. Sin embargo, la irónica respuesta de la Fundación Huésped, institución enfocada a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, fue una de las más comentadas por su originalidad.

Si este finde vas a usar el vaso, que sea con preservativo 😉👍🏼 pic.twitter.com/H3Oq3UVgBf — Fundación Huésped (@FundHuesped) 9 de noviembre de 2018

“Si este finde vas a usar el vaso, que sea con preservativo”, escribieron en la cuenta oficial de Twitter de la fundación, junto a una fotografía en la que se veía un vaso dado vuelta, y sobre el un profiláctico.

Aunque sea gracioso, difundir estos mensajes sólo promueve la ignorancia y desinforma.

Ayudanos a seguir concientizando sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. 👉🏻https://t.co/Klmpmn6L1p pic.twitter.com/WPya25FTbK — Fundación Huésped (@FundHuesped) 9 de noviembre de 2018

Minutos más tarde, realizaron otro tuit con seriedad: “Aunque sea gracioso, difundir estos mensajes promueve la ignorancia y desinforma. Ayudanos a seguir concientizando sobre derechos sexuales y reproductivos”.

“Volvemos a las relaciones anales. La abertura del vaso está arriba y yo puedo tomar el agua. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena y yo decido que como es mi vaso y me pertenece, quiero que este vaso este dado vuelta”, había dicho Gisela Barreto en su programa.

Y continúo: “Pero cuando el vaso está de cola, la parte de abajo queda para arriba. Si agarro una botella y sirvo el agua en el vaso que está dado vuelta, ¿qué va a ocurrir?, el agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mi. Yo voy a responder es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero”.

“Esto es lo que les están enseñando a los chicos, que con tu cuerpo haces lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales, pero no señor, no se puede porque te lastimas, y te degeneras”, manifestó Barreto, y sumó: “Lo mismo pasa con el vaso, si sirvo de culete, me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando. Es una falta de respeto”.