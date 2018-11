Bailando 2018: Lourdes Sánchez fue pura precisión y Cinthia Fernández recibió histórico 0

La segunda gala del nuevo ritmo de Precisión tuvo cinco parejas en la pista y puntajes muy variados. Lourdes Sánchez se llevó la mejor nota y Cinthia Fernández, por primera vez en la historia del certamen, cosechó un cero.

Marcelo presentó la última gala de la semana y, en el arranque, chicaneó a Larry De Clay palpitando la final entre Boca y River.

Luego, Lourdes Sánchez salió a la pista para interpretar el tema “Swish swish”, de Katty Perry, acompañada de Nahuel Leguizamón, reemplazante de Diego Ramos, y con la presencia en el estudio de su hijo, Valentín. Previamente, confirmó que seguirá en el certamen.

Your browser does not support the video element.

“Estoy un poco mareado con este equipo, hubo muchos cambios. El baile me encantó. No fue perfecto, pero hasta ahora fue lo que más me gustó de este ritmo”, destacó Ángel De Brito (10). “Me gustó mucho. Se fusionaron bárbaro. Fue un trabajo sincronizado sin perder la fuerza”, valoró Laura Fernández (9). “Siempre está bueno lo que hacen, a pesar de las modificaciones. Me encantó lo que hicieron. Fue lúdico y divertido”, se sumó a los elogios Florencia Peña (voto secreto). “Voy a pedir el BAR, para ver si acá también es exigente. Me gustó mucho la coreo, fue de lo mejor que hemos visto”, señaló Marcelo Polino (8). “Lourdes tuvo una imprecisión y en otro momento la pelota picó fuera de tiempo”, apuntó Mariela Anchipi, por lo que el BAR decidió bajarle un punto a su propia presidenta. Total: 26 puntos.

Antes de que salga al estudio la segunda pareja de la noche, Marcelo indagó sobre el conflicto entre Laurita y Flor Vigna. “No se promociona una escena de sexo que ya pasó”, opinó Flor Peña, en defensa de su compañera. “¿Te parece que Flor Vigna tiene intenciones con (Nicolás) Cabré?”, le preguntó De Brito a Laurita. “Tiene que ver con un tema de intimidad”, se excusó la jurado.

Luego, María del Cerro y Facundo Mazzei hicieron una interpretación de “In my feelings”, de Drake. La conductora de “Los especialistas del show” contó con el apoyo de su marido, Meme Bouquet, y su hija, Mila, quienes le cantaron canciones de Boca a Marcelo, mientras que Facu le bajó el pulgar a Gabo Usandivaras: “Es muy problemático”.

En la ronda de las devoluciones, De Brito (2) sentenció: “Lo vi bastante raro. Las bajadas de los trucos se vieron inexactas. No me gustó la coreo ni la participación de la coach”. Laurita (6) sostuvo: “El truco final fue arriesgado, pero no salió preciso”. Flor (voto secreto) tuvo otra mirada: “A mí me gustó. Me pareció muy arriesgada la coreo. No es lo que más me gustó de este grupo, igual, lo pueden hacer mejor”. En tanto, Polino (3) completó: “Me parece que les faltó ensayo. En algunas partes se los vio descoordinados, no me gustó”. Total: 11 puntos.

En tercer turno, Mica Viciconte realizó una coreografía de “Finesse”, de Bruno Mars, junto a Nacho Saraceni.

En la previa, arremetió contra Laurita por los dibujos que hacía mientras ella hablaba: “Es una falta de respeto”. “¿Es cierto que tuviste un problema con Laurita por (Federico) Hoppe?”, preguntó De Brito. Mica confirmó la versión y Laurita, mientras continuaba dibujando, respondió: “Yo ya no aclaro más nada, digan lo que quieran”.

De Brito (8) fue el primero en dar su devolución: “Comparado con los bailarines profesionales, Mica hizo un trabajo excelente. Lo que faltó, quizás, fue un poco más de fuerza”. Laurita (7) comentó: “Me gustó mucho la coreo. Me pareció que tuvo estilo. Me gustaría pedir el BAR”. Flor (voto secreto) apreció el crecimiento de Mica: “Estás más liviana y te veo más sonriente. Me gusta verte disfrutar”. Por su parte, Polino (8) dio el visto bueno: “Este ritmo te sentó perfecto. Me gustó mucho”. El BAR discrepó con el jurado y notó “muchas imprecisiones”, por lo que descontó un punto. Total: 22 puntos.

Con look de colegiales, Cinthia Fernández y Gonzalo Gerber hicieron una performance basada en el tema “Swalla”, de Jason Derulo. “Le tengo que poner garra porque es imposible. Es un drama que tienen muchas mujeres y hay que ser fuerte”, confesó Cinthia en la previa, en referencia a los problemas con la cuota alimentaria de su ex marido. Sus hijas estuvieron presente en el estudio y jugaron al fútbol con Marcelo.

Your browser does not support the video element.

“Este grupo me gusta mucho, pero hoy fueron un desastre. Los vi muy desparejos”, fue lapidario De Brito (0). “El ritmo es precisión y fue lo más impreciso que vi. Yo no la complicaría tanto con las mochilas. Nunca pensé en ponerles esta nota”, se atajó Laurita (1). “Este trío siempre hace cosas muy creativas, pero hoy me desilusionó. Fallaron en la precisión. Se merecen hacerlo de nuevo bien”, afirmó Flor (voto secreto). “Comparto lo que dijeron mis compañeros. Fue un loco, me pareció un disgusto”, cerró Polino (-1), quien además los acusó de plagio. Total: 0 puntos.

Soledad Fandiño y Nicolás Villalba cerraron la noche al ritmo de “Look what you made me do”, de Taylor Swift. “Yo hice lo mismo que Flor Vigna mil veces. No tiene nada de malo”, se pronunció la actriz sobre la polémica.

“La coreo fue muy linda, pero a Sole la vi un poco perdida. Igual, al lado de los bailarines profesionales me gustó”, apuntó De Brito (4). “La primera parte la vi despareja pero después repuntó mucho. Estuvo ahí”, analizó Laurita (5). “La coreo me gustó mucho. Sole tiene una energía muy linda, pero para esta coreografía se necesita un poco más de punch. Me gustaría pedir el BAR porque vi algunas cosas un poco raras”, dijo Flor (voto secreto). “Hubo algunas imperfecciones, pero en general me gustó”, rescató Polino (5). “Notamos que en un momento Sole se perdió”, finalizó Lourdes en representación del BAR, que decidió bajar una unidad. Total: 13 puntos.