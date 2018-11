El mundo habla de Boca - River: así viven los medios del mundo la Superfinal

La final de la Copa Libertadores entre Boca y River se vive, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo.

Los medios de distintas partes del planeta están pendientes de la Superfinal, y ya palpitan un duelo que quedará en la historia.

En Gran Bretaña, la revista especializada en fútbol Four Four Two analiza por qué Boca-River es el clásico más grande del mundo. "Es el clásico más brillante, atrevido y brillante de su tipo", cuentan.

En España, el prestigioso diario MARCA, eligió para su portada al gran duelo de Copa Libertadores. "Decidme que se siente", escribieron junto a los escudos de ambos equipos. Mundo Deportivo y AS también le dedicaron un apartado.

En Perú también se acuerdan del Boca – River. El Bocón optó por una bella ilustración en la que se destaca el peruano Julio Meléndez Calderón, una gloria que vistió los colores xeneizes en la década del 60.

Italia, otro país con tradición futbolera, no ahorra en comparaciones. "El mundo aguarda por Boca-River. En Argentina es el apocalipsis, es el partido del siglo", refleja La Gazzetta Dello Sport.

Finalmente, en Brasil, aprovechan para entregar otra mirada que excede la cancha de fútbol. "Los ex vecinos y ahora rivales forman una de las mayores rivalidades de América del Sur. Además del campo, peleas políticas y el descenso marcan el clásico", relata el diario deportivo Lance.