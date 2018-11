Superfinal bajo la lluvia: último antecedente de Boca - River pasado por agua

El temporal que azota la Ciudad de Buenos Aires genera dudas entre los fanáticos del fútbol, que se preguntan: ¿la lluvia suspende el Boca – River por la Copa Libertadores?

Todos los hinchas no quieren que se repita la historia del 21 de marzo de 2010, cuando Baldassi decidió que no se podía jugar en La Bombonera y solo se disputaron 10 minutos.

El árbitro del partido llamó a los capitanes Martín Palermo (Boca) y Marcelo Gallardo (River) y les comunicó que en esas condiciones no se podía jugar.

River tuvo aquel día un gran protagonista que hoy también es fundamental: Marcelo Gallardo, hoy técnico del millonario, jugó el encuentro.

Por su parte, en el Xeneize figuraban nombres como Martín Palermo, Juan Román Riquelme y Nicolás Gaitán, entre otros.

En aquel 2010, el partido se completó cuatro días después y terminó con triunfo para el xeneize por 2 a 0 con dos goles del chileno Gary Medel.