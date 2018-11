Libertadores: la lluvia suspendió la Superfinal en La Bombonera entre Boca y River

El Boca-River que debía jugarse esta tarde fue suspendido hoy a raíz de la gran cantidad de lluvia que cayó en Capital Federal y fue reprogramado para este domingo a las 16:00.



Si bien en primera instancia el presidente "xeneize" Daniel Angelici había informado que el horario era a las 17:00, desde Conmebol confirmaron que será una hora antes.



A través de su cuenta de Twitter, el organismo que rige los destinos del fútbol continental, informó: "Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 de noviembre a las 16:00 horas".

Según informaron a NA desde el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano, se pondrá una lona desde las 11:00 de la mañana para preservar el estado del campo de juego de la Bombonera, debido a que está previsto que continúen las lluvias en las próximas horas.