Libertadores: por la lluvia, la Superfinal entre Boca y River se juega este domingo a las 16

(Fotos Reuters)

El Boca-River que debía jugarse en la tarde de este sábado 10 de noviembre fue suspendido a raíz de la gran cantidad de lluvia que cayó hoy en Capital Federal y fue reprogramado para este domingo a las 16:00.



Si bien en primera instancia el presidente "xeneize", Daniel Angelici había informado que el horario era a las 17:00, desde Conmebol confirmaron que se jugará una hora antes.



A través de su cuenta de Twitter, el organismo que rige los destinos del fútbol continental, informó: "Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 de noviembre a las 16:00 horas".

En video, se pudo ver las impactantes imágenes que mostraron a La Bombonera bajo agua, hecho por el cual la Conmebol decidió que el partido que mira el mundo no pueda jugarse. Una minuciosa inspección en la cancha así lo comprobó.

El estadio de Boca, donde hoy todos los ojos se posaron, parecía una pileta. La pelota no picaba. Y las condiciones no estaban dadas para que el encuentro pudiera disputarse este sábado.

Según informaron a NA desde el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano, se pondrá una lona desde las 11:00 de la mañana para preservar el estado del campo de juego de la Bombonera, debido a que está previsto que continúen las lluvias en las próximas horas.

Con el correr de las horas, la lluvia no paraba. La decisión se hacía esperar y las imágenes así lo demostraban.

Este domingo, el partido está programado para las 16 horas. Pero el pronóstico anuncia lluvias. De no jugarse, hay una posibilidad de que pueda disputarse la primera gran final entre Boca y River el próximo sábado 17 de noviembre. El clima decidirá la suerte de la Superfinal.