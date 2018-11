¿Se juega el Superclásico?: no para la lluvia y Conmebol define después del mediodía

Si faltaba algún condimento para que esta Superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River sea épica, apareció el temporal que azota la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Desde las 7 de la mañana, fuertes precipitaciones se hicieron presente en la zona de La Bombonera y, obviamente, el campo de juego se vio afectado.

Si la caída de agua no para, los veedores de la Conmebol podrían optar por postergar el partido entre Boca y River; en caso de que consideren que no están dadas las condiciones para el normal desarrollo del juego.

En horas del mediodía, los veedores volverán a pisar el terreno de juego y Conmebol estima que a las 14 se tomará una decisión.

Si se decidiera la suspensión del partido, por reglamento se debería reprogramar para el día siguiente. Así, la superfinal se podría jugar este domingo en el mismo horario.