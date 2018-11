Zabaleta entregó 34 viviendas en el barrio 1º de Junio de Villa Tesei

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, entregó 34 nuevas viviendas que se construyeron en el barrio 1º de Junio de Villa Tesei.

El proyecto fue financiado por el Instituto de la Vivienda bonaerense y ejecutado por la Asociación Civil 1º de Junio “Esperanza”. Contempla en total la realización de 136 casas, de los cuales ya se entregaron 68 al día de la fecha.





“Es una alegría acompañar este momento tan lindo para las familias. Siempre decimos que la vivienda es un derecho y el Estado nacional y provincial tienen que hacerse cargo de esta demanda. El municipio ha venido acompañando este proceso con un sistema de efectores vinculados a garantizar los servicios, la seguridad y la recuperación de las calles en el barrio”, destacó el intendente.

“Tenemos que recuperar un Estado que esté al servicio de la gente, que entienda que el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación son básicos para reconstruir una sociedad, en estos momentos donde los acuerdos económicos con el FMI hacen que la economía no crezca y que la gente no tenga trabajo”, agregó.





En tanto, el sub administrador del Instituto de la Vivienda, Manuel Tamborenea, señaló: “Es un día muy importante, porque vemos el fruto de ese trabajo diario, no sólo del Gobierno provincial, o de quien lo financia, sino que este esfuerzo se hace en conjunto con el municipio, con el intendente, con las políticas habitacionales nacionales, con todos los vecinos y con las personas que trabajan en la obra, que ponen el hombro para que puedan cumplir este sueño. Vamos a seguir trabajando junto al municipio para bajar este déficit habitacional que tenemos”.





El complejo de viviendas está ubicado en la calle La Patria al 4200. Forma parte del programa “Solidaridad con Entidad”, que financia el Instituto de la Vivienda. Son dúplex de dos dormitorios de casi 60 metros cuadrados a nuevo y con servicios.





La obra estuvo paralizada durante varios años y fue reactivada a partir de las gestiones de Zabaleta ante las autoridades provinciales. Las primeras 34 casas se entregaron en marzo del año 2016.





En el acto participaron el presidente de la Asociación Civil 1º de Junio “Esperanza”, Edgardo Javier Torres, funcionarios del gobierno municipal, concejales y vecinos.