Así quedó la Bombonera por la lluvia: reprogramada la Superfinal de Copa Libertadores

El partido entre Boca y River, por la ida de la final de la Copa Libertadores 2018, no se juega.

Autoridades de la Conmebol realizaron una nueva inspección en la Bombonera y se determinó que las condiciones de la cancha no estaban dadas para jugar el Megaclásico.

El encuentro fue suspendido a raíz de la gran cantidad de lluvia que cayó en Capital Federal.

Según confirmó el presidente del "xeneize", Daniel Angelici, el encuentro sería reprogramado para el domingo a las 16:00.

Mirá el estado de la cancha de la Megafinal: