La pelota no picó y el árbitro debió suspender la primera Superfinal

El árbitro principal Roberto Tobar, junto a sus asistentes, salieron al campo de juego a las 15:13 en medio de la persistente lluvia para comprobar el estado del césped.

Faltaban un poco menos de dos horas para que comenzara la primera Superfinal entre Boca y River y la ansiedad e incertidumbre iba en aumento. La lluvia no cesaba y en medio de la inspección, el juez dejó caer la pelota y se pegó directamente al pasto como si tuviera un imán. El balón no picaba y su trayectoria al ser impactado no pasaba los 10 metros de largo.

(Fotos Reuters)

Tobar se reunió cerca de la linea de costado con sus colaboradores, dialogaron y dejaron la cancha. Fue el presidente de Boca, Daniel Angelici, quien comunicó que el encuentro quedaba oficialmente postergado.