Continúa el alerta por lluvias tras inundaciones y caída de granizo

El mal tiempo seguirá siendo este domingo un denominador común en la región metropolitana de Buenos Aires y en la mayor parte del territorio nacional.





Las tormentas, de variada intensidad, abarcarán el norte de la Patagonia, el centro, la región de Cuyo y el noroeste del país.





En Buenos Aires y alrededores, continuarán las lluvias robustas, se esperan tormentas fuertes, con vientos intensos con ráfagas del este y mejoramiento temporarios, con temperaturas de entre 18 y 22 grados.





Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias en al región al menos hasta el próximo martes.





También se aguarda un clima severo en Córdoba, con tormentas todo el domingo y una máxima de 32 grados que se puede convertir en agobiante.





En Mendoza, se pronostica intensas lluvias y temperaturas entre los 19 y 24 grados, mientras que en Salta las precipitaciones llegarán a la tarde o la noche, con una máxima de 30 grados.

El sábado tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo afectaron el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, sur y centro de Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis, sur y centro de Santa Fe , informó esta tarde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Vecinos de Córdoba compartieron imágenes del granizo que cayó durante la jornada y en La Plata se difundieron videos de zonas inundadas debido a la gran cantidad de agua que cayó.