ARA San Juan: familiares piden “verificar zona de posibles golpes de casco”

En el marco de la suspensión del operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan a cargo de la empresa Ocean Infinity, y a poco de cumplirse un año del último contacto, los familiares de los 44 tripulantes le hicieron un desesperado pedido a la empresa: “No se vayan sin verificar la zona de los posibles golpes de casco”.

Familiares manifestaron su desesperación ante la noticia. “A días de retirarse el buque el pedido es urgente los familiares: que no se vayan sin verificar la zona de los posibles golpes de casco que podrían haber sido un pedido de auxilio por parte de los tripulantes, ya que los camaradas sonaristas declararon que es una manera de comunicarse en caso de urgencia”.

Ante esta situación, y a la espera de definiciones respecto a la continuidad de la búsqueda –resta una confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa en relación a la posibilidad de retomar el operativo en febrero- los familiares de los 44 tripulantes advirtieron: “Le rogamos a Ocean Infinity que no se retire sin verificar esa zona”.

La búsqueda del submarino entró en las últimas semanas en una etapa de incertidumbre absoluta. Los técnicos de la empresa Ocean Infinity les informaron a los familiares veedores que "están desorientados" y no tienen certezas acerca del paradero de la nave y sus tripulantes. Después de haber barrido con la más alta tecnología el lecho marino, no hubo elementos que arrojaran datos concretos sobre dónde está la unidad naval. La empresa acordó con el gobierno argentino buscar la nave durante 60 días activos.