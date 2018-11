ARA San Juan: familiar afirmó tener "la misma incertidumbre del primer día"

Isabel Polo, hermana del tripulante del submarino ARA San Juan y cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, aseguró que los familiares de los 44 marinos del sumergible vivirán con “la incertidumbre del principio” el primer aniversario de la desaparición del sumergible, el 15 de noviembre del año pasado.

“Tenemos la misma incertidumbre de los primeros días. No sabemos qué pasó y hasta que no se encuentre el submarino no vamos a tener una certeza. Se podrán establecer conjeturas, teorías, pero la verdad no la vamos a conocer hasta que se halle la embarcación. Es lo que necesitamos todos los familiares para saber la verdad y cerrar esta herida”, señaló Isabel.

La hermana de este marino nacido en San Pedro, Jujuy, y que tenía 32 años al momento de la desaparición del ARA San Juan, remarcó que si se comprueban irregularidades y falencias en el funcionamiento del sumergible, “esta tragedia debe servir para que no vuelva a pasar”.

“Nuestros familiares nos comentaban que había problemas en el funcionamiento del submarino, no funcionaban los depósitos de los sanitarios y no había suficientes trajes como para contener una emergencia. Si eso se comprueba en la Justicia, todo esto tiene que servir para que no haya otra tragedia como esta. Que se tomen todas las precauciones cada vez que un barco de la Armada sale a una misión”, apuntó.

La causa por la desaparición del ARA San Juan se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Caleta Oliva, y está a cargo de la jueza Marta Yáñez, quien hasta el momento no imputó a nadie por los hechos que investiga.

“Lo último que hizo la jueza fue visitar los astilleros de Tandanor para analizar el funcionamiento de la válvula Eco 19 en el submarino ARA Santa Cruz que está en reparaciones en esa empresa. Creemos que la causa debería acelerarse un poco más”, señaló Polo.

Isabel fue uno de los familiares que participaron del acampe de 52 días que se realizó en Plaza de Mayo para pedir al Estado que se mantenga activo el operativo de búsqueda del submarino, luego del inicial realizado por 18 países -bajo el mando de la Armada- después de recibirse la última señal del submarino, en las aguas del Mar Argentino.