Banderazo de los hinchas de River en el Monumental

Antes de partir a La Bombonera, donde finalmente se disputará el encuentro, los hinchas Millonarios se acercaron al Monumental para apoyar a los jugadores previo al encuentro ante Boca por la primera final de la Libertadores.

(Reuters)



El elenco Millonario, concentró Cardales, alejado de los ruidos de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Marcelo Gallardo comenzó a ultimar los detalles de cara al histórico encuentro ante el Xeneize.

Se estima que el Muñeco apostará por Bruno Zuculini y Enzo Pérez para ocupar la zona media y suplir la ausencia del lesionado Leo Ponzio. De esta manera, Nacho Fernández ocupará un lugar entre los suplentes. Lucas Pratto y Rafael Santos Borré, en cambio, serán los delanteros.