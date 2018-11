Los hinchas de Boca y toda la pasión en la previa de la Superfinal

Este domingo , el país, toda América y el mundo entero se paralizan con la Superfinal de la Copa Libertadores y el primer cruce entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera. Tras la suspensión momentánea del partido durante el sábado por

inclemencias climáticas, llegó el día y el momento de la verdad.

En la previa, Canal 26 habló con hinchas de Boca que llegan al estadio para vivir uno de los partidos más importantes de todos los tiempos.

Los hinchas calentaron el clima de la previa al Superclásico con el típico humor futbolero y las cargadas o cruces con su eterno rival.

En los alrededores de la Bombonera, todo el folclore de una fiesta del fútbol como no se recuerda otra igual.