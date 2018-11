Barros Schelotto, disconforme tras empate en Superfinal: "Teníamos que ganar"

(Foto: NA)

"Tendríamos que haber ganado", aseguró hoy el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, tras el empate 2 a 2 frente a River en la primera final de la Copa Libertadores que se disputó en la Bombonera.



El "Mellizo", con gesto adusto, se retiró del estadio apenas pitó el árbitro chileno Roberto Tobar, y a su criterio tenía que haber ganado su equipo, más allá del empate.



Después, en conferencia de prensa, insistió en su concepto, al justificarlo con que el "Xeneize" estuvo dos veces arriba en el marcador.



"Me deja contento la actitud, que lo fuimos a buscar y que lo tuvimos el partido en nuestras manos y se nos escapó. Me voy con ese dolor", afirmó.



Barros Schelotto analizó que "se jugó como una final y quedan 90 minutos iguales", en referencia a la revancha del próximo sábado 24 de noviembre en el estadio "Monumental", al tiempo que .



"No fue que fueron superiores, sino que aprovecharon una pelota quieta para definir, el primer tiempo tuvieron alguna chance, fue un partido parejo, luchado, con buenos jugadores de los dos lados", sostuvo.



"Más allá que no ganamos en nuestra cancha, la calidad de los jugadores hace que el resultado siga abierto. Seguimos igual con las mismas aspiraciones tanto River como Boca. Creo que estuvimos a la altura, lo hicimos bien aún con la lesión de Pavón, nos pusimos dos veces en ventaja y no supimos defenderla", indicó.



"Creo que hasta la salida de Pavón, el partido no había hablado mucho, pasa que sale Pavón, nosotros hacemos dos goles en esos veinte minutos y Benedetto entró muy bien y Wanchope estaba muy bien. Me parece que pasa por ahí, no porque se haya acomodado el equipo. Habíamos practicado jugar con dos centrodelanteros para tener más profundidad", completó.



Además, Barros Schelotto eligió quedarse con "la actitud" con la que jugó su equipo y aseguró que, desde el espectáculo, "fue muy bueno".



"Trataremos de hacerlo de vuelta muy bien en el próximo partido para definirlo en el resultado o en los penales", explicó.



Por último, el "Mellizo" habló sobre las lesiones de Cristian Pavón, reemplazado en el primer tiempo por una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo, y Leonardo Jara, acalambrado en ambos gemelos.



"Pavón esperaremos 48 horas para hacer el estudio correspondiente y Jara se acalambró, lógico porque fue una final de verdad, y me voy contento por lo hecho por Boca", concluyó.