Hinchas de Boca, tras empate en Superfinal: "Hay que ganar en el Monumental"

La primera Superfinal de Copa Libertadores entre Boca y River en la Bombonera terminó con un vibrante empate 2 a 2. El resultado dejó un sabor amargo para la parcialidad de Boca que -tras la finalización del partido- habló en exclusiva con Canal 26.

Los hinchas xeneizes se mostraron cautos y esperanzados, a sabiendas que el resultado de este domingo no les cayó nada bien. Pero ninguno estaba contento.

Mucho aventuraron resultados y otros, más medidos, sólo manifestaron que "hay que ganar en el Monumental".

Otro boquense, dijo ante las cámaras de canal 26: "Cuando River empató, Boca se quedó sin fuerza".

El próximo 24 de noviembre, se sabrá quién festeja.