Biscay, muy polémico: "No me comuniqué con Gallardo, parece que vino el FBI"

(Foto: Reuters)

El entrenador Matías Biscay se mostró algo molesto por el hecho de no haberse podido comunicar con Marcelo Gallardo, y en ese sentido agregó "parece que vino el FBI".

"No me comuniqué aún con Marcelo y parece que pusieron inhibidores de señales y vino el FBI para que no me comunique con él", aseguró Biscay en la conferencia de prensa tras el empate 2 a 2 ante Boca en la primera final de la Copa Libertadores.

Biscay dirigió a River desde el banco de suplentes luego que Gallardo no pudo estar por tener que cumplir una sanción impuesta por la Conmebol.