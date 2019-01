TeleCentro Play: los estrenos de la biblioteca On Demand con más de 8500 películas y series

El futuro de la televisión no está en el mañana, sino que ya es una realidad con TeleCentro Play y el impresionante boom de las series de TV. Un estudio del canal FX demuestra que en 2016 se emitieron 455 series originales sólo en Estados Unidos -y una de ellas es la legendaria 'Game of Thrones'.

Hoy en día, además de las múltiples plataformas para ver películas y series, las distintas compañías que ofrecen servicios de televisión, comenzaron a crear plataformas para que contraten el servicio para que, además de contar televisión por cable, puedan acceder a los últimos y más esperados estrenos desde la comodidad del hogar.

El caso más destacado es el de Telecentro Play -la nueva plataforma de TeleCentro que permite TV en todos los dispositivos (TV, celular, tablet, etc)-, que, además de contar con una increíble biblioteca de más de 8.500 series y películas on-demand para ver en cualquier momento, da la posibilidad de ver tv en vivo, pausar, retroceder, grabar, volver a comenzar los programas en curso y ver las últimas 24 hs de programación.

Estas series y películas incluyen estrenos y nuevas temporadas de las series más populares y famosas, entre ellas Outlander, Bios: Vidas que Cambiaron la Tuya, Mayans, Camping, The Resident, The Walking Dead, Pose, Future Man, Coco, Star Wars: Los Últimos Jedi, Maze Runner, Gilda: No Me Arrepiento de Este Amor, por nombrar a algunos.

Otra ventaja es que lo clientes que tengan control remoto por voz, pueden buscar sus series y películas favoritas simplemente presionando el control de voz y hablándole a la tele. También las pueden buscar por el nombre de sus protagonistas, haciendo la búsqueda de contenidos mucho más fácil que en otras plataformas. Así, cada día toma más fuerza la idea de que el usuario es el que tiene el control y decide con lo que ve, a diferencia de cómo era cuando la televisión surgió como medio masivo.