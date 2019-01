El bombazo de APPLE genera la pregunta del billón de dólares

Por Rob Lever



El bombazo que Apple propinó al mercado al rebajar dramáticamente su previsión de ventas generó interrogantes sobre el futuro de ese gigante estadounidense que hasta hace muy poco era el incontestado líder del mercado tecnológico.



Apple dijo el miércoles que había constatado una "desacelaración económica" más abrupta de lo que esperaba en China y en mercados emergentes, lo cual, junto a la pelea comercial entre Washington y Pekin, le hará vender menos iPhones, su producto estelar.



El anuncio generó interrogantes sobre si Apple, primera empresa que alcanzó un valor de mercado de un billón de dólares y hasta hace poco la más valiosa del mundo, está sufriendo un tropiezo o está alejándose de su posición de liderazgo.

Numrerosos analistas señalan la absoluta dependencia de Apple de su iPhone, aún cuando la compañía procura diversificar productos y ofrecer nuevos servicios, como música y pagos en línea.



"No es el fin del mundo para Apple pero es un gran punto de inflexión. Hasta ahora Apple desafió la gravedad creciendo a un ritmo más rápido que cualquier otra compañía en el mercado, pero matemáticamente era imposible que venciera al mercado para siempre", afirmó.



Las acciones de Apple abrieron el jueves con caída de 9% y han perdido más de 30% desde que la empresa llegó al valor bursátil de un billón de dólares.



Kay dijo que ese valor de mercado era "irracional" y se basaba en proyecciones de que muy difícilmente Apple alcanzaría sin ningún nuevo factor catalizador.



Apple, que ha estado creciendo en China aunque no tiene una posición dominante en ese mercad0o, está presionada por los aranceles y otras cuestiones comerciales que, incluso, se complicarán aún más luego que, a pedido de Estados Unidos, Canadá arrestó a la jefa financiera del gigante chino de telefonía Huawei.



Ese grupo chino ha superado a Apple como el tercer mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes pese a que tiene una muy reducida presencia en el mercado estadounidense.





- "En una encrucijada" -





La revisión de expectativas de Apple hace prever decepcionantes ventas de iPhone, la principal fuente de ganancias del grupo.



La compañía recortó su expectativa de ingresos a 84.000 millones de dólares para el primer trimestre fiscal de 2019, cerrado el 29 de diciembre. Los analistas esperaban 91.000 millones de dólares.



"La acción de Apple está en una encrucijada", dijeron analistas de la firma de inversiones Loop Ventures.



"Muchos inversores considerarán que la acción está planchada (...) pero hemos seguido lo suficiente a la compañía como para poder decir que hay una relación ciclotímica entre Apple y el mercado", agregaron.



Bastaría "una nueva categoría de productos" o una gran adquisición para que Apple pueda recuperar impulso.



- ¿Errores tácticos? -



Analistas han señalado que Apple se equivocó al elevar a más de 1.000 dólares el precio de sus nuevos modelos de iPhone cuando el mercado está muy saturado y existe una gran competencia.



"El principal villano es el muy elevado precio que Apple está cobrando por sus nuevos iPhones", dijo el analista de tecnología Richard Windsor.



"No es una catástrofe ni es una señal de que Apple est+e perdiendo su control sobre el mercado de teléfonos inteligentes.



Es meramente un error de cálculo de Apple sobre cuánto pagará la gente por un iPhone", sostuvo.



Patrick Moorhead, de Moor Insights & Strategy, dijo que Apple podría quedar lejos de experimentar un crecimiento de dos dígitos en el mercado de telefonía como el que muchos están esperando en Wall Street.



"La compañía está creciendo en servicios y en la categoría varios, lo cual no es suficiente como para fogonear el crecimiento general de los ingresos", dijo.

"No estoy preocupado por la compañía, pero es probable que los inversores no verán el valor que tenía la empresa hasta que perciban que volvió a un sendero de crecimiento de dos dígitos", estimó.

*Nota de AFP-NA.