Santa María sobre salud de Maradona: "Si el sangrado no puede resolverse con la endoscopía, irá a cirugía"

Tras conocerse la noticia sobre la internación de Maradona por un sangrado estomacal, el médico Claudio Santa María explicó en CANAL 26 de qué se trata el cuadro y los pasos a seguir.

El astro Diego Maradona fue internado en una clínica del norte del Gran Buenos Aires luego de que los médicos le detectaran un sangrado estomacal mientras estaba haciéndose chequeos.

Los médicos someterán al "Diez" a una endoscopía en las próximas horas, aunque se desconoce cuánto tiempo estará en el centro asistencial.

Al respecto, el médico Claudio Santa María (MN 96332) opinó en CANAL 26 sobre el caso: "Diego se sometió a un by-pass gástrico y podría ser alguna secuela de esa cirugía, además a fin de año lo vimos en un video donde algunos decían que estaba deprimido y si tal vez pasa alguna situación que desconocemos, le podría provocar un sangrado".

"Las endoscopias se hacen bajo un efecto de sedación que ingresan con un endoscopio que es un tubo flexible que tiene una luz, conectado a un canal donde se puede ver llegando al estómago para identificar si está sangrando para cohibir la hemorragia y pararlo", expresó.

Sobre el origen de los sangrados, explicó: "Los sangrados tienen que ver con una gastritis, estrés, por ingesta de medicamentos o alcohol y los antecedentes de cirugía. Además él tiene un problema muy serio en las rodillas por el dolor, tomando en exceso medicamentos, suele provocar un sangrado".

Al finalizar remarcó la simplicidad del proceso: "Si el sangrado no puede resolverse con la endoscopía, irá a cirugía. Pero si la hemorragía es simple, es algo sencillo y no tiene complicación a menos que tenga algo que desconozcamos".