Deshidratación en el verano: cinco consejos para evitar golpes de calor

Comienza la época más calurosa del año y con ella la posibilidad de sufrir deshidratación, afectando tanto tanto el rendimiento físico como mental de las personas.



La natural pérdida de líquido, por sudoración y orina, se incrementa por las altas temperaturas, por lo que es importante que sea enfrentado a tiempo, antes de llegar a la deshidratación.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la deshidratación como la "alteración que sufren los seres humanos ante la ausencia de sales minerales y agua en el cuerpo".



Sus causas pueden ser diversas, estando entre las más frecuentes: exposición a temperaturas elevadas, ejercicio intenso y falta o insuficiente consumo de líquidos.



Los problemas de salud vinculados a la deshidratación pueden ocurrir en todas las edades, siendo más frecuentes en bebes y niños, adultos mayores y embarazadas.



Por esta razón, Norma Guezikaraian, directora de la carrera de Nutrición de Fundación Barceló indicó una serie de síntomas ante los cuales estar alerta: "la sed es el primer síntoma, si sentimos sed ya comenzó la deshidratación, continúa la sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39º, sudoración excesiva, agotamiento o debilidad, dolores de cabeza y/o mareos o desmayos".



"Asimismo, la piel seca y arrugada, latidos cardíacos rápidos, ojos hundidos, hipertensión arterial, y/o orina oscura o nula, son indicios para consultar una guardia médica o profesional de confianza", remarcó Guezikaraian.



La especialista señaló que "lo recomendado es beber 2 litros de agua segura diarios (equivalente a 8 vasos) para mantener una adecuada hidratación".



Además desde la Fundación Barceló sumaron algunos consejos para evitar golpes de calor: - No esperar a sentir sed: esta sensación es un mecanismo tardío del organismo para recuperar el líquido corporal.



Es importante beber agua durante todo el día para no llegar a esta instancia.



- En caso de hacer actividad física es conveniente beber más: lo ideal es sumar medio litro antes y después del ejercicio y beber cada 10 y 15 minutos durante el proceso.



- Acompañar todas las comidas con agua: ayudará a llegar a la cantidad recomendada.



- Refrescarse con agua fría: ante la sensación de calor se recomienda humedecer las muñecas y la nuca.



En estas zonas pasan venas y arterias que refrescarán la sangre en circulación, generando alivio y frescura.



- Ayuda memoria: es importante beber a conciencia agua .Para quienes no tienen el hábito existen aplicaciones para el celular que ayudan a recordar su ingesta, o incluso pueden usarse alarmas tradicionales.



- Consumir frutas y verduras: son ricas en agua, vitaminas y minerales y su consumo sirve para mantenerse hidratado o rehidratarse.





Por Leonardo Coscia - Especial para NA.

*Autor del Suplemento de Salud