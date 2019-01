Benjamín Vicuña y Pampita recordaron a su hija Blanca: "Baila mi niña"

El 8 de septiembre de 2012, Blanca, la hija de Pampita y Benjamín vicuña, murió tras padecer dos extrañas bacterias que le provocaron una septicemia generalizada luego de unas vacaciones familiares en Cancún.



A partir de ese entonces, los días 8 tienen un significado especial para la modelo y el actor, quienes recuerdan a su pequeña con emotivos mensajes.



Esta vez, a seis años y cuatro meses del fallecimiento de la niña, sus padres la recordaron con emotivas fotos y videos en referencia a su nombre.



“Baila, mi niña”, escribió el actor en su perfil de Instagram con una foto de su hija.

Por su parte, la modelo decidió publicar un video con rosas blancas desde Punta del Este.