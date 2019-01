Desesperada búsqueda de Michelle, joven de 15 años desaparecida en Palermo

Michelle Médula tiene 15 años y el miércoles por la mañana se fue de su casa tras discutir con su papá.

La adolescente no se llevó su teléfono celular ni las llaves y salió con una mochila roja y la tarjeta SUBE.

Según explicó su papá a Canal 26, la joven dejó una serie de cartas destinadas a su familia en las que se despedía y les decía que no iba a volver.

"Discutimos por sus estudios y cuando le quisimos poner una serie de límites no los aceptó y tomó esta decisión", explicó Gabriel Médula y agregó: "Es la primera vez que toma esta decisión. Pensamos que iba a volver a la noche porque se había ido con poco dinero. Te pido que vuelvas, no importa lo que pasó".

Michelle vive en el barrio de Palermo y asiste al colegio Ecos. Familiares y amigos están desesperados buscando a la chica de 15 años. La denuncia ya fue hecha en la Comisaría 31 de la Capital Federal.

Ante cualquier información, comunicarse al 1132743409 o al 911.