Macri respaldó a "Pechi" Quiroga como candidato a gobernador de Neuquén

El presidente Mauricio Macri recibió en Villa La Angostura al intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, y lo ratificó como el candidato a gobernador que tendrá Cambiemos en la provincia.

También participó de la audiencia el secretario de Gobierno y Coordinación de la capital provincial, Marcelo Bermúdez, entre otros funcionarios.

Your browser does not support the video element.

Quiroga tiene un gran conocimiento en la provincia porque gobierna la capital desde 2011. Y las encuestas siempre priman en la elección del candidato de Macri, más aún teniendo en cuenta que los comicios de Neuquén, que fueron adelantados para el 10 de marzo, serán los primeros del año en el que el presidente buscará su reelección.

“El presidente Macri nos ha dado su claro respaldo porque compartimos el deseo y la intención de que Cambiemos pueda gobernar la provincia. Es consciente de la importancia que tiene la elección en Neuquén el próximo 10 de marzo porque abre el calendario electoral en nuestro país”, afirmó Quiroga después de la reunión.

Your browser does not support the video element.

“Somos un espacio político que está preparado para gobernar la provincia y esto el presidente lo ve con entusiasmo y actuará en consecuencia”, agregó Pechi, que remarcó: “Estamos convencidos de que podemos hacer mejor las cosas después de 55 años de un mismo partido y es necesaria una alternancia”.