Video: un tornado hizo volar sillas y carpas en balneario de Ostende

Un tornado pasó por el balneario de Ostende dejando destrozos y arrasando sillas, carpas y árboles.

Un hombre filmó el momento y publicó el video que se hizo viral en las redes sociales.

Según informaron, el dueño del parador más afectado dijo que tuvo pérdidas por “500 mil pesos”.

“Si hubiera sido al mediodía, era una tragedia”, señaló Miguel Velarde, dueño del parador.

En el sector, el tornado se llevó 60 carpas y decenas de sillas y mesas que volaron más de 200 metros de donde estaban.

Los vientos más fuertes del temporal que padeció este partido costero durante la madrugada sobrepasaron los 80 kilómetros por hora.