Adiós Chimuelo, el accidentado entierro de un pájaro que se volvió viral

Un adolescente chileno y su fallecido pajarito se convirtieron en los protagonistas del primer video viral del 2019.

Renato decidió filmar la ceremonia de despedida de su mascota, el pequeño Chimuelo, pero el ritual de sepultura no terminó del todo bien.

"Hoy es un día triste donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Hoy nos reunimos para despedirlo ya que Nuestro Señor se lo ha llevado", explicó el niño en el comienzo de la escena.

Luego, con una pala hizo un pozo para sepultarlo mientras cantaba una especie de avemaría y, cuando llegó el momento de dejarlo en el piso, ocurrió un imprevisto: un perro llegó corriendo, agarró a Chimuelo con sus dientes y se lo llevó lejos para intentar comérselo.

Desesperado, Renato persiguió al perro para sacarle a Chimuelo del hocico, pero el animal se resistió durante varios segundos. "Suelta a mi Chimuelo, no te voy a dejar respirar hasta que abras la boca. ¡Abre la boca, mierda! ¡Abre la boca!", se lo escuchó decir a Renato forcejeando con el animal.

Sin embargo, luego de un corte en la filmación, el joven apareció nuevamente con Chimuelo en sus manos.

"Después de algunos inconvenientes, ahora sí… Chimuelo va a descansar… Está con un poco de baba, pero está en paz", advirtió el niño, antes de su canto final: "Adios Chimuelo, siempre te amamos, más que mascota, fuiste un hermano. Chiiiimueeelo, descansa en paz".