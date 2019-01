Roxana Kreimer: "Los varones padecen mucha más violencia que las mujeres"

La filósofa Roxana Kreimer quien estudia sobre temas de género y se define como fundadora del "feminismo científico" manifestó su postura contra el "feminismo hegemónico" y aseguró que "los varones padecen mucha más violencia que las mujeres".

Para Kreimer, "el patriarcado es un mito, ya no vivimos un patriarcado". La filósofa también cuestionó algunas bases de la lucha de la mujer actual en temas como la brecha salarial por igual trabajo y la baja presencia de mujeres en carreras técnicas: "Hay evidencia de que esto no es así. No hay brecha salarial, hay evidencia de que no; tampoco hay techo de cristal, sino que las mujeres, cuando son madres, quieren trabajar menos horas y no les interesa escalar en posiciones de poder", explicó.

Más adelante agregó que "los varones son más competitivos" y a modo crítico analizó: "El feminismo hegemónico cree que hay discriminación y que por eso las mujeres no escalan posiciones".



En la entrevista con Terapia de noticias, por LN+, Kreimer consideró también que "en los países con mayor igualdad de género hay menos mujeres en puestos jerárquicos porque, como están mejor económicamente pueden quedarse en sus casas cuando son madres".

"Para las mujeres es más importante tener una vida social, dedicarse a los hijos y no solamente dedicar su tiempo a trabajar, que es lo que hacen más los varones", añadió.

Sobre las numerosas denuncias por violaciones y abuso sexual destacó que "en este tiempo de linchamiento público hay que preservar garantías constitucionales básicas como son la presunción de inocencia" y aguardar una "sentencia firme".

"Las mujeres tienen donde presentar una denuncia, las cárceles están llenas de violadores. Es falso que el escrache se justifica porque a las mujeres no les creen cuando denuncian", agregó.

También hizo referencia a la ley de femicidios y explicó: "quiebra un principio constitucional básico que es la igualdad ante la ley. Es decir, si en las mismas circunstancias, un varón mata a una mujer tiene la pena agravada respecto de la pena que recibe una mujer por el mismo delito".

"En muy pocos casos alguien mata a otra persona porque es mujer", reveló al tiempo que habló de estadísticas: "Matan a 9 hombres en la Argentina por cada mujer y las cifras son equivalentes en otras partes del mundo. Los hombres se suicidan más, hay más hombres en la cárcel, los hombres abandonan más el sistema educativo", finalizó.