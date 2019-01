Feroz incendio en la Embajada de Corea del Sur en Recoleta

Un feroz edificio se produjo en la Embajada de Corea del Sur, ubicado sobre la avenida del Libertador al 2300.

Al menos tres dotaciones trabajaron en el lugar para contener el fuego.

El incendio se inició en la planta superior del edificio y los bomberos trabajaron en altura con drones y desde un hidroelevador para intentar combatir las llamas.

Se mantuvo reducida la circulación sobre Avenida del Libertador, a la altura de San Martín de Tours. Horas después, el tránsito ya se había normalizado.

Se desconocen las causas de las llamas y no se registraron heridos. Sin embargo, se estima que habría grandes daños materiales.