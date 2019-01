Operación "Pinar narco" en Misiones: secuestraron más de 2.300 kilos de marihuana

Siguiendo los lineamientos de este Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, la Prefectura Naval Argentina detectó más de 2.300 kilogramos de marihuana en la localidad misionera de Puerto Libertad, como consecuencia de los exhaustivos patrullajes dispuestos por esta cartera para alcanzar una Argentina Sin Narcotráfico.





“Seguimos haciendo especial hincapié en tres ejes fundamentales de nuestras políticas contra el narcotráfico: investigación exhaustiva, despliegue en el terreno para decomisar los estupefacientes y cooperación con las autoridades judiciales para actuar rápidamente”, aseguró la ministra Bullrich, que instruyó políticas expresas en la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.

Los efectivos de la Prefectura Naval Argentina, institución comandada por Eduardo Scarzello, transitaban por un camino vecinal de tierra que une la Ruta Nacional N° 12 con el lugar conocido como Minas de Piedras Preciosas Santa Catalina, más precisamente sobre el kilómetro 1876 del río Paraná, en el marco del Operativo Conjunto Abierto de Frontera (OCAF) que coordina el subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras, Matías Lobos.

Allí, los uniformados detectaron marcas que llamaron su atención. Se trataba de huellas que llevaban al interior de un pinar, donde se inició un amplio rastrillaje del desolado lugar. Fue así como se descubrieron 128 paquetes de gran tamaño y ocho bolsas de arpillera ocultos entre ramas y restos de pinos. En comunicación con el Dr. Roberto Valcechi, Secretario de turno de la Fiscalía Federal de Eldorado, se secuestró la mercadería y se la trasladó a un polideportivo para la requisa de los bultos.





Finalmente, el personal de la PNA constató que se trataba de un cargamento de 2.338 kilos de marihuana fraccionado en 2.988 paquetes: 2.869 panes con marihuana prensada y 119 paquetes con picadura de marihuana.