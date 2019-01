Politóloga, tras asunción de Maduro: “El panorama en Venezuela es desolador"

Gabriela Avendaño, politóloga venezolana, habló con Radio Latina (FM 101.1) luego de la asunción de Nicolás Maduro en su segundo mandato presidencial en Venezuela.

“El panorama en Venezuela, a nivel social, es desolador. La sensación de los venezolanos es de secuestro, de abandono, de desolación porque no cuentan con las instituciones sólidas que garanticen derechos porque hay presos políticos, la migración ha sido masiva y el acto de ayer lo único que nos da es un hecho consumado de lo que se sabía. Sabíamos que mediante las fuerzas armadas y todas las intimidaciones que ha recibido el venezolano día a día desde las elecciones, este hecho iba a ocurrir de esta manera”, inició la politóloga.

“Lo que se analiza, según el escenario, entendiendo que es inviable un cambio político, lo único que se puede pretender es que exista un cambio de negociación. Sobre todo porque si las sanciones internacionales petroleras escalan aún más, esto va a seguir agudizando la crisis. Este proceso va a hacer que el país va a quedar cada vez más aislado, sumado a la posible medida de Trump de poner al país como amenaza terrorista”, comentó Avendaño.

Ante la consulta de cómo llegan los venezolanos que arriban a nuestro país, la especialista aseguró: “Hay personas que tienen algun amigo o ayuda pero también conozco casos de personas que empiezan a pedir trabajo de lo que sea. Hay muchos casos de jovenes que buscaron salir del país como sea para enviar medicamentos a sus familiares enfermos que quedaron allá”.

Para finalizar y contanto su historia personal, Avendaño aseguró: “Cuando llegué, llegué por elección y las situaciones eran otras. Vine a la Argentina con las ilusiones y con la idea de ejercer lo que estudié, porque en Venezuela no iba a poder hacerlo. Allí hay médicos que están barriendo o abogados que hacen otros trabajos. Pero están en un país en el que pueden ir al supermercado y conseguir comida. Yo tuve la suerte de poder ejercer de lo que estudié pero mi caso no es el de todos”.