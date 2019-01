Video viral: la emoción de un niño hincha de River al ver a Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo no solo es el gran ídolo de los grandes sino que también moviliza a los más chicos.

Durante la pretemporada del “Millonario” en Uruguay, más de 100 hinchas se acercaron al Complejo de Solanas para sacarse fotos y conocer a los grandes protagonistas de la gran conquista de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid.

Sin embargo, lo más llamativo fue la emoción de un niño que rompió en llanto al tener cara a cara a Marcelo Gallardo, su ídolo, mientras le firmaba su camiseta de River.

Este gesto conmovió al Muñeco, que decidió cargar en sus brazos al nene que se encontraba sobre los hombros de su padre. "Napoleón" le dijo algunas palabras y hasta se sacó una foto con el niño que no paró de abrazarlo en todo momento.

Después de eso, Gallardo continuó firmando autógrafos y sacándose fotos con los hinchas que se agolparon en el entrenamiento sabiendo que era uno de los últimos días del plantel en Punta del Este.

