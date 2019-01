Hantavirus: tras las 9 muertes, alerta por 3 posibles casos en San Martín de los Andes

Un pueblo de Chubut está viviendo horas críticas por el brote de hantavirus, que provocó nueve muertos y dejó, hasta el momento, al menos 24 casos positivos. Ahora se sumó la internación en San Martín de los Andes de tres personas que podrían estar infectadas por el virus.

Al respecto, Maria Fernanda Hadad, quien es la Coordinadora Epidemiología de Neuquén, dialogó en exclusiva por RADIO LATINA en "Modo Verano" sobre la situación en su provincia. Además, dio consejos sobre los cuidados que hay que tener ante esta enfermedad que generó el alerta en la población.

"Nosotros vivimos en una zona geográfica donde convivimos con el colilagro permanentemente. Nosotros hemos tenido otros años de casos de hantavirus", comenzó en su charla con el medio.

"Los casos que han aparecido son los que se llaman sospechosos y por eso pedimos análisis, pero en esta zona no hay situación de brote. No hay casos confirmados aquí, distinto es lo que pasa en Epuyén donde si hay un brote y se da un caso atípico", diferenció sobre lo que sucede en Neuquén ya que los casos de San Martín de los Andes aún no fueron confirmados.

"Es un brote que hasta ahora, se observa que es una transmisión de persona a persona. Tenemos que tener en cuenta que la transmisión de este tipo ya se conocía. En Epuyén hubo una persona que tuvo contacto en el ambiente y esa persona fue transmitiendo a otra, la primera situación es ambiental", manifestó.

Sobre los recaudos que deben tenerse ante el hantavirus, sostuvo: "Este ratón está presente en la zonaboscosa y nosotros nos vinimos a vivir donde esto siempre. Hay que evitar estar en contacto con las secreciones, no dejar basura si se van de campamento, beber agua, etc. son medidas que damos siempre".



"En Nequén no estamos en situación de brote, en este caso se dio que las personas estaban juntas y ahora las muestras deben ser analizadas", finalizó.