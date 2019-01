Mauricio Macri y la reina Máxima se encontraron en Villa La Angostura

El presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada compartieron una cena con la reina Máxima y el rey Guillermo de Holanda en Villa La Angostura.

El encuentro ocurrió en el country de Cumelén, ubicado a cinco kilómetros de Villa La Angostura donde está de vacaciones el presidente. Allí el líder del PRO, junto a su familia, cenó el miércoles, allí, con la Reina Máxima, su esposo el Rey Guillermo y las tres hijas de la pareja real.

La reunión fue dada a conocer por el periodista Santiago Fioriti y según el periodista tuvo lugar en el Club del barrio privado.

"Fue una cena larga, con varios matrimonios invitados", comentó Fioriti y este encuentro se pactó durante le la Cumbre del G-20. La familia presidencial se encuentra de vacaciones en la cordillera neuquina desde el pasado 22 de diciembre.

Además de este encuentro, Macri recibió este a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.