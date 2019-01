Burlando: "Ahora quiero saber qué opinan los que detractaron a Juan Darthés"

Luego de que Carla Lescano, la hermana de Thelma Fardin , dijera que no creía que Juan Darthés haya violado a la actriz, el abogado del actor, Fernando Burlando afirmó: "Ahora quiero saber qué opinan todos los que detractaron a Juan. Yo solo pedía prudencia y que lo dejaran defenderse".

"Cuando uno es obligado a exiliarse la pasa mal. Él se tuvo que ir y dejar todo", expreso el letrado a La Nación.

Más adelante, reveló que los abogados que llevan adelante la defensa del actor en Nicaragua solicitaron que se incorpore al expediente el testimonio de la hermana de Fardin y los antecedentes de sus padres.

"Sé que ella hubiese contado esto (la violación) y hecho esto (la denuncia) mucho tiempo antes si hubiese sido verdad y está claro que no es una verdad, que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque me dejó sin argumentos Darthés cuando dijo que ella lo quiso avanzar, pero estoy segura que él no la violó", reveló Carla Lescano en una entrevista con Radio del Centro 99.9.



La joven, quien es hermana de Thelma por parte de madre, reveló que sufrió una violación en su infancia, razón por la cual su madre perdió su custodia cuando tenía 12 años.