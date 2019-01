Tapia: "Gallardo es el mejor director técnico del fútbol argentino y está para la Selección"

Claudio "Chiqui" Tapia habló tras las declaraciones de Marcelo Gallardo quien días atrás aseguró que nunca había rechazado a la Selección porque nunca se la habían ofrecido: "No puedo desmentir algo que nunca pasó. Todos saben lo crítico que fui con todo el proceso de la selección", declaró el técnico de River desde Punta del Este en el marco de la conferencia de prensa por la presentación del partido amistoso que jugará River ante Nacional de Montevideo.

El presidente de la AFA salió a responder: "Yo no tengo dudas de que Gallardo es el mejor director técnico del fútbol argentino y alguien para la selección. El manifestó públicamente que no era su tiempo y lo ratificó cuando extendió su contrato con River. Después de escucharlo y hacer eso, ¿cómo hacés para ir a buscarlo. Lo dije siempre. No es algo que surgió después de que le ganó la final a Boca de la Libertadores con todo lo que eso significa", afirmó en declaraciones a Radio La Red.

De esta manera, Tapia reconoció las cualidades y aptitudes del entrenador de River. Gallardo tiene contrato en el club hasta 2021.