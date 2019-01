Protesta de guardavidas en Mar del Plata: "El municipio fue desconsiderado"

Guardavidas de General Pueyrredón en Mar del Plata llevaron a cabo este sábado una manifestación en el marco del conflicto por la paritaria salarial y dijeron que: "El municipio fue desconsiderado".

"La Cámara se mostró poco seria al momento de la discusión paritaria. No tienen en cuenta las consecuencias para Mar del Plata y para el trabajador", aseguró en diálogo con Canal 26 el tesorero del sindicato.

"Estamos acatando la conciliación y esperamos que esa postura inflexible vuelva para atrás", añadió al tiempo que reveló que "ellos nos ofrecen un 32% y eso está muy lejos del índice inflacionario, es inaceptable".

"Queremos que el conflicto se solucione pero son inflexibles", agregó.



La semana que viene tanto las organizaciones sindicales como los representantes del Ejecutivo local deberán concurrir a una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación en Mar del Plata para tratar de destrabar el conflicto.

El reclamo de los guardavidas se enmarca dentro del conflicto de varios sectores con la intendencia de Carlos Arroyo como el de los trabajadores municipales quienes por cuestiones salariales dejaron a la localidad sin recolección de basura y controles de alcoholemia entre otros.