Guardavidas irrumpieron en el Torreón del Monje y sigue el conflicto en Mar del Plata

Guardavidas de General Pueyrredón en Mar del Plata llevaron a cabo este sábado una manifestación que generó caos y disturbios, en el marco del conflicto por la paritaria salarial y dijeron que: "El municipio fue desconsiderado".



A pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara conciliación obligatoria por conflicto por la paritaria, la protesta de desarrolló de igual manera.



Quienes se encontraron allí afirmaron que en medio del reclamo "hubo caos y agresiones a clientes del balneario".

“Se produjeron desmanes y agresiones a clientes del balneario y público en general en sectores privados”, expresaron personas presentes y recordaron que uno de los compromisos de la conciliación era no alterar el orden público.

"La Cámara se mostró poco seria al momento de la discusión paritaria. No tienen en cuenta las consecuencias para Mar del Plata y para el trabajador", aseguró en diálogo con Canal 26 el tesorero del sindicato.

"Estamos acatando la conciliación y esperamos que esa postura inflexible vuelva para atrás", añadió al tiempo que reveló que "ellos nos ofrecen un 32% y eso está muy lejos del índice inflacionario, es inaceptable".

"Queremos que el conflicto se solucione pero son inflexibles", agregó.