Redes sociales siguen hablando de Chimuelo: hasta Netflix creó su meme

El viral en redes que protagoniza un nene de 13 años con su pajarito de nombre Chimuelo sigue generando revoluciones. El video se ha hechos tan conocido que marcas de renombre decidieron dedicarle una publicación o un meme, una de ellas fue Netflix que utilizó el actual éxito "Bird Box" para un homenaje.

"Bird Box" es la película de la que todo el mundo habla actualmente, el éxito de la plataforma no quiso quedarse fuera del boom por el video viral y le dedicó un ingenioso meme.

Sucede que en la trama del film protagonizado por Sandra Bullock, son los pájaros los que le avisan a los humanos que las criaturas se acercan. En el meme se puede leer a Malorie, el personaje de Sandra Bullock, preguntar por Chimuelo.

Además de de este original meme, reconocidas personalidades hablaron en redes sociales. Una de ellas fue el caricaturista Liniers quien homenajeó al niño a su mascota con un dibujo que compartió en Twitter.

El primer viral del año trata de Renato, el chico de 13, que sostiene a su pájaro en su mano porque había muerto recientemente y se prestaba a enterrarlo. "Hoy es un día triste donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que Nuestro Señor se lo ha llevado", explicó en chico.

Avanzado el video se lo ve con una pala, donde realiza un pozo para sepultar a la ave pero de manera impensada sucede algo que cambia los planes. Cuando colocó al pájaro en el pozo, su perro fue corriendo y se lo robó ante la atónita mirada del joven.

Después de luchar con la mascota, Renato logró quitárselo de la boca y enterrarlo como estaba previsto desde un comienzo.



El video terminó siendo un verdadero éxito en internet donde miles compartieron originales memes: