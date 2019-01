Detuvieron a mujer que se filmó mientras maltrataba a su hijo de tres años

Una mujer de 29 años fue detenida luego de difundirse un video en el que maltrataba a su hijo de tres años en la localidad jujeña de La Quiaca, en el norte de la provincia.

Las filmación, si bien se habría realizado en mayo de este año, se viralizó este viernes por la noche y causó conmoción en la provincia norteña.

La mujer, llamada Natalia Martínez, le habría enviado las imágenes al padre del chico y fue la actual pareja del hombre quien decidió difundirlas por las redes sociales.

La Justicia local actuó de oficio y Martínez fue detenida, para luego ser conducida un hospital de la zona, donde fue sometida a exámenes psicológicos y médicos, para luego ser llevada a la comisaría 17 de La Quiaca, según difundió El Tribuno.

En tanto, tanto el menor como sus tres hermanos fueron llevados a San Salvador de Jujuy, donde fueron entregados a la tía y la abuela maternas, que residen en la provincia de Tucumán.

Mientras una treintena de personas se presentó en el domicilio de la mujer para escracharla, según trascendió, Martínez dijo a las autoridades que todo lo que hizo fue porque estaba en estado de ebriedad y quería "llamar la atención" de su ex marido y padre del niño.

Video: Gentileza TodoJujuy