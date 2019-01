Crisis de consumo: afirman que hay un 10% menos de ventas en las vacaciones

La devaluación que sufrió el peso en el último año hizo que muchos turistas que viajaban al exterior optaran por la opción nacional.

Sin embargo, pese a un número superior, un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa asegura que hay un 10% menos de ventas en los comercios en los principales puntos turísticos, una clara muestra que la recesión no se detiene.

“Lo que venimos advirtiendo es que si bien hay mucha gente movilizada en distintos puntos turísticos del país, el consumo es inferior al del año pasado”, alertó Fabricio Giambattista, referente del sector en la CAME. Y explicó: “Esto se da por un lado porque no hay financiación en cuotas y por el otro porque mucha gente está pagando saldos de tarjetas que no le permiten gastar más”.

Supermercados marplatenses y de Pinamar consultados hablaron de una baja “mínima” en la facturación con respecto a 2018, lo que refleja una baja en el consumo si se toma en cuenta que hay más turistas y la inflación.

Otro dato: las colas enormes que se ven en las rotiserías, en desmedro de los restaurantes, incluso en Cariló. En Córdoba, el promedio de ocupación hotelera actual es del 80%, con un 70% en Carlos Paz y un 92% en Villa General Belgrano. Pero la baja en el consumo de los turistas con respecto a 2018 es del 30%, según calculó Julio Bañuelos, titular de la Agencia Córdoba Turismo.

Si el año pasado el consumo per cápita en cada jornada de estadía era de 1.300 pesos, por ahora es de 1.500, 30 puntos por debajo de la inflación. “Creo que vamos a tener un cupo de gente similar al del año pasado”, pronosticó Bañuelos.